Atelier du Mercredi : Mosaique Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Atelier du Mercredi : Mosaique Musée de Saint-Dizier, 25 janvier 2023, Saint-Dizier. Atelier du Mercredi : Mosaique Mercredi 25 janvier 2023, 13h45 Musée de Saint-Dizier

Entrée libre, sur inscription.

A partir des motifs présents dans l’exposition temporaire, les enfants choisiront un modèle et réaliseront leur propre mosaïque. Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T13:45:00+01:00

2023-01-25T15:00:00+01:00

