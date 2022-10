Exposition « Résonances » Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Exposition « Résonances » 27 octobre – 29 décembre

Entrée libre.

Les photographies graphiques de Hervé Robillard viennent répondre aux collections du Musée dans un jeu de correspondances insolites et oniriques. A voir du 7 octobre au 31 décembre. Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

