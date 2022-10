Visite « Oiseaux migrateurs » Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Visite « Oiseaux migrateurs » Samedi 15 octobre, 15h00 Musée de Saint-Dizier

Entrée gratuite, sur inscription.

Avec cette visite en partenariat avec la LPO, venez percer tous les secrets de la migration et découvrir la biodiversité au travers les collections naturalisées du Musée. Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ Quel est le point commun entre le Rougegorge, le Busard cendré et la Grue Cendrée ? Ce sont tous les trois des oiseaux migrateurs ! Avec cette visite en partenariat avec la LPO, venez percer tous les secrets de la migration et découvrir la biodiversité au travers les collections naturalisées du Musée.

