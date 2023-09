Randonnée patrimoine : découvrez les villas 1950 dans les quartiers de Pontaillac et du Chay Musée de Royan Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Randonnée patrimoine : découvrez les villas 1950 dans les quartiers de Pontaillac et du Chay Musée de Royan Royan, 14 octobre 2023, Royan. Randonnée patrimoine : découvrez les villas 1950 dans les quartiers de Pontaillac et du Chay Samedi 14 octobre, 14h30 Musée de Royan 4.50 € enfant. 6.50 € adulte. Sur inscription. Rendez-vous devant l’entrée du musée, 31 Avenue de Paris. Le quartier de Pontaillac est surtout connu comme étant le premier quartier balnéaire de l’agglomération royannaise. Relativement épargné par le second conflit mondial, il abrite néanmoins d’intéressantes villas de la Reconstruction, qu’on trouve aussi dans le quartier voisin du Chay. Cette visite permettra donc de porter un regard différent sur ces quartiers à l’architecture si variée. Musée de Royan 31 avenue de Paris, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

