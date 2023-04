Exposition : Zola et la photographie Musée de Royan Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Exposition : Zola et la photographie Musée de Royan, 13 mai 2023, Royan. Exposition : Zola et la photographie Samedi 13 mai, 18h00 Musée de Royan Exposition Zola et la photographie Musée de Royan Royan a, de longue date, une tradition d’art photographique. La station balnéaire reçoit de brillants photographes au cours de l’entre-deux-guerres, tels Jacques-Henri Lartigue ou le photographe humaniste René-Jacques. Les années 60 voient naître le SIRP (Salon international de la recherche photographique), organisé dans le cadre du Festival international d’art contemporain.

Auparavant, à la fin du 19e siècle, l’écrivain naturaliste Émile Zola passe trois étés à Royan, invité par son éditeur, Georges Charpentier. C’est lors de son dernier séjour, en 1888, que l’auteur des Rougon-Macquart est initié à la photographie par le journaliste et imprimeur Victor Billaud. S’il s’étonne alors de la « fureur photographique » qui s’est emparée de Billaud et de son éditeur, il semble bien qu’il soit lui aussi atteint par cette même « fureur ». À partir de 1894, Zola, ami des peintres impressionnistes, défenseur engagé de Dreyfus, librettiste d’opéras à ses heures, photographie le monde qui l’entoure, muni de nombreux appareils, et développe lui-même ses clichés dans les laboratoires qu’il installe dans ses diverses résidences. Le résultat et impressionnant : environ trois mille clichés dont plus de deux mille sont encore aujourd’hui conservés.

L’exposition du musée est réalisée en partenariat avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) et les archives départementales de Charente-Maritime ; elle présente une sélection de quatre-vingt-dix tirages.

De Royan, elle nous entraîne à Médan (Yvelines), propriété d’Émile Zola, à Verneuil-sur-Seine (Yvelines), où il photographie sa maîtresse et ses enfants, puis en Italie, à Londres durant son exil et bien sûr à Paris. Enfin, c’est la découverte de l’Exposition universelle de 1900, à Paris, véritable temple de la modernité, qui le fascine totalement. Musée de Royan

31 avenue de Paris

17 200 Royan

Contact : 05 46 38 85 96 musee@mairie-Royan.fr

