Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Rauranum Musée de Rauranum Rom, 16 septembre 2023, Rom.

Rom,Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de Rauranum

Les 16 et 17 septembre de 14h à 18h

Musée du site gallo-romain de Rauranum, ville antique située sur la voie impériale reliant Poitiers à Saintes.

Gratuit

Renseignements 05 49 27 26 98.

Musée de Rauranum Place de l’Église

Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days at the Rauranum Museum

September 16 and 17 from 2pm to 6pm

Museum of the Gallo-Roman site of Rauranum, an ancient town on the imperial road between Poitiers and Saintes.

Free

Information 05 49 27 26 98

Jornadas de Patrimonio Europeo en el Museo Rauranum

16 y 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 horas

Museo del yacimiento galo-romano de Rauranum, antigua ciudad de la vía imperial entre Poitiers y Saintes.

Entrada gratuita

Información: 05 49 27 26 98

Europäische Tage des Kulturerbes im Museum von Rauranum

Am 16. und 17. September von 14 bis 18 Uhr

Museum der gallo-römischen Stätte Rauranum, einer antiken Stadt an der Kaiserstraße von Poitiers nach Saintes.

Kostenlos

Auskunft 05 49 27 26 98

