Les Ani’mômes : le feutre Musée de Rauranum Rom, 27 juillet 2023, Rom.

Rom,Deux-Sèvres

Atelier Ani’Mômes : le feutre

Jeudi 27 juillet de 15h à 17h au Musée de Rauranum à Rom

Sur réservation au 05 49 29 15 10

4€/personne

Atelier en famille.

Musée de Rauranum Place de l’Église

Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Ani’Mômes workshop: felting

Thursday, July 27 from 3 to 5 p.m. at the Rauranum Museum in Rom

Reservations required on 05 49 29 15 10

4?/person

Family workshop

Taller Ani’Mômes: fieltro

Jueves 27 de julio de 15:00 a 17:00 en el Museo Rauranum de Roma

Es necesario reservar en el 05 49 29 15 10

4 por persona

Taller familiar

Ani’Mômes Workshop: Filz

Donnerstag, 27. Juli, 15:00-17:00 Uhr im Museum von Rauranum in Rom

Auf Reservierung unter 05 49 29 15 10

4?/Person

Workshop für die ganze Familie

