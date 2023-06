Visite gratuite du musée Musée de Rauranum Rom Rom Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Rom Visite gratuite du musée Musée de Rauranum Rom, 16 septembre 2023, Rom. Visite gratuite du musée 16 et 17 septembre Musée de Rauranum Gratuit. Entrée libre. Lors des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite ludique et suivez Ory ! Découvrez la cité gallo-romaine de Rauranum et la vie de ses habitants, à travers les derniers vestiges mis au jour. Musée de Rauranum 1 place de l’église, 79120 Rom Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 27 26 98 http://www.musee-rauranum.com Le musée propose de découvrir la vie de la ville de Rauranum et de ses alentours du début du Ie siècle au Ve siècle après J.-C. Rauranum était une ville gallo-romaine, située à un carrefour de voies dont, l’une impériale, reliait Poitiers à Saintes. Artisanats, habitats, commerces… de nombreuses traces de Rauranum ont été mises au jour depuis le XIXe siècle. Vous pourrez découvrir la vie des habitants et artisans qui y vivaient, à l’aide de dessins et vitrines faciles à comprendre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

