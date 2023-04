Rome et ses bêtes fantastiques Musée de rauranum Rom Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Rome et ses bêtes fantastiques Musée de rauranum, 13 mai 2023, Rom. Rome et ses bêtes fantastiques Samedi 13 mai, 19h00 Musée de rauranum Venez découvrir le mythe des 12 travaux d’hercule, la légende de Romulus et Rémus, l’histoire de Lycaon et le loup.

Une restitution faite par les p’tits romains de l’école de Rom (79120).

Les élèves vous proposent de venir à la rencontre de leurs monstres et modelages en argile. Musée de rauranum 1 place de l’église, Rom, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 549272698 http://www.musee-rauranum.com http://www.facebook.com/rauranum Le Musée de Rauranum présente les résultats de fouilles menées sur l’antique cité gallo-romaine de Rauranum. Située à un carrefour de voies romaines importantes, cette ville s’étendait sur près de 40 hectares. Grâce à une muséographie accessible à tous, nous proposons un véritable voyage dans le temps, à la découverte du site de Rauranum. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©wikipédia

