Visite libre des collections permanentes du musée de Provins et du Provinois 16 et 17 septembre

Le musée de Provins et du Provinois est installé dans la Maison romane (classée au titre des monuments historiques), un des plus anciens édifices civils de la ville. Sa façade en petit appareil régulier et sa salle basse remontent au XIIe siècle. Réparties sur quatre niveaux et une dizaine de salles, les collections de la Ville et de la société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins permettent de retracer l’histoire de Provins et de sa région de la Préhistoire à la veille de la Première Guerre mondiale.

Musée de Provins et du Provinois 7 rue du Palais 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 01 40 19 http://www.provins.net La maison romane, située en ville haute de Provins, est l’un des plus anciens édifices civils de cette ville médiévale, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle abrite les collections de la Ville et de la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’arrondissement de Provins, qui retracent l’histoire de la cité de la préhistoire à 1914. On y trouve notamment une superbe collection d’art religieux, mais aussi de carreaux de pavement médiévaux.

SNCF gare de Provins / A4, D231

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

