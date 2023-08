Immersion au Paléolithique Musée de Préhistoire – Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie, 16 septembre 2023, Thorigné-en-Charnie.

Immersion au Paléolithique. Le musée gratuit, les grottes au tarif réduit, un campement paléolithique avec des démonstrations de taille d’outils et d’armes de chasse, de tannage de peaux… de quoi vous faire plonger 12 000 ans en arrière ! Préhisto’quizz sur le mode de vie des humains préhistoriques.

Pensez à réserver en ligne pour la visite des grottes (onglet Journées européennes du patrimoine).

Musée de Préhistoire – Vallée des grottes de Saulges 650 chemin de la Roche-Brault, 53270, Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire 0243905130 https://www.grottes-musee-de-saulges.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://grottes-musee-de-saulges.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Le Musée de Préhistoire, ouvert depuis 2017, propose la découverte de la Préhistoire à Saulges et en Mayenne. L’exposition permanente est complétée d’un espace lié à la géologie et un autre à la nature. Une exposition temporaire ainsi que des animations sont régulièrement proposées. Cela permet de compléter la visite des deux grottes ouvertes à la visite sur le site. Margot et Rochefort sont deux cavités différentes et complémentaires à la fois, développées dans une roche calcaire très ancienne. L’une est ornée (gravures) tandis que l’autre a été habitée. Le site de la vallée de l’Erve, en libre accès est classé Natura 2000. Une application, à télécharger gratuitement, permet de se balader et de découvrir la vallée de manière ludique. Parking, accès mobilité réduite

