Durant le weekend des Journées européennes du Patrimoine l’accès au musée de Préhistoire est GRATUIT. L’accès aux grottes Margot et Rochefort est au tarif RÉDUIT (5.50 EUR/ 1 grotte et 8.50 EUR/ 2 grottes). Horaires d’ouverture du musée de Préhistoire : 10h – 12h / 13h30 – 17h30 Horaires des visites des grottes Margot et Rochefort : 10h30 – 11h30 – 14h – 15h – 16h – 17h La réservation est vivement conseillée pour les visites du musée et les visites des cavités, contactez-nous par téléphone au 02 43 90 51 30 ou par mail à [[saulges@coevrons.fr](mailto:saulges@coevrons.fr)](mailto:saulges@coevrons.fr)

Suivez un médiateur dans des présentations ciblées et rapides des objets phares, et parfois insolites, du musée de Préhistoire.

Musée de Préhistoire – Vallée des grottes de Saulges 650 chemin de la Roche-Brault, 53270, Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Mayenne



