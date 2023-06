SOIRÉE ASTRONOMIE Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie, 9 août 2023, Thorigné-en-Charnie.

Thorigné-en-Charnie,Mayenne

En famille ou entre amis venez passer une soirée magique sous les étoiles dans la Vallée des grottes de Saulges..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . .

Musée de Préhistoire Vallée des grottes de Saulges

Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire



Come and spend a magical evening under the stars with family and friends in the Vallée des Grottes de Saulges.

Venga a pasar una velada mágica bajo las estrellas con su familia o amigos en el Valle de las Cuevas de Saulges.

Verbringen Sie mit der Familie oder mit Freunden einen magischen Abend unter den Sternen im Tal der Höhlen von Saulges.

Mise à jour le 2023-06-01 par eSPRIT Pays de la Loire