Les parures et objets d’art de la Préhistoire et de l’Antiquité racontent des histoires Musée de Préhistoire régionale de Menton, 13 mai 2023, Menton. Les parures et objets d’art de la Préhistoire et de l’Antiquité racontent des histoires Samedi 13 mai, 19h00 Musée de Préhistoire régionale de Menton Entrée libre Les parures et objets d’art de la Préhistoire et de l’Antiquité racontent des histoires : visites commentées dans les expositions permanentes consacrées à la Préhistoire et à l’Antiquité.

Illustration: ouchebti de Nesikhonsou, céramique glaçurée , complexe funéraire de Deir el Bahari, région de Louxor, Égypte , 1069-945 av. J.-C. Musée de Préhistoire régionale de Menton 20 rue Lorédan Larchey 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 81 52 12 https://www.menton.fr Ancien musée municipal ouvert en 1909, le musée de la rue Lorédan Larchey est nommé Musée de Préhistoire régionale depuis 1988. Gares ferroviaire et routière proches, parkings proches. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©Musée de Préhistoire Régionale / Ville de Menton

