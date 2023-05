Le musibus dans le parc du musée Musée de Préhistoire d’Ile-de-France – Nemours Nemours Catégories d’Évènement: Nemours

Le musibus dans le parc du musée Mercredi 21 juin, 20h00 Musée de Préhistoire d'Ile-de-France – Nemours C'est maintenant un incontournable, le musibus de l'assocation Musiqafon sera dans le parc du musée afin de présenter les formations des jeunes (et moins jeunes) du Sud Seine-et-Marne. Retrouvez le programme détaillé ici : https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/fiche-evenement/la-fete-de-la-musique-0 Musée de Préhistoire d'Ile-de-France – Nemours 48 avenue Etienne Dailly 77140 Nemours

