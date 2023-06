Cinéma plein air » La Guerre du feu Jean Jacques Annaud 1981″ Musée de Préhistoire d’Île-de-France Nemours Nemours Catégories d’Évènement: Nemours

Cinéma plein air » La Guerre du feu Jean Jacques Annaud 1981″ 
Vendredi 30 juin, 22h30 
Musée de Préhistoire d'Île-de-France

Film à partir de 10 ans 
Le festival Emmenez-moi vous propose une séance de cinéma en plein air au Musée de préhistoire dans le cadre du festival « Branche et Ciné » : projection du film de Jean-Jacques Annaud « La Guerre du feu » (1981)

L'histoire se déroule à l'aube de l'humanité pendant l'âge de pierre, au moment où les hommes commencent à peine à être des hommes. Les derniers Néanderthaliens vont s'éteindre, le règne de l'Homo sapiens approche. 

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-nemours 

Musée de Préhistoire d'Île-de-France 
48 avenue Étienne Dailly 77140 Nemours 
01 64 78 54 80 
https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr

Musée de préhistoire régional présentant la Préhistoire de l'Île-de-France depuis les plus anciennes traces de la présence humaine jusqu'à la fin de l'époque gauloise

2023-06-30T22:30:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00

