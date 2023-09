Fête de la Science avec le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson, 7 octobre 2023, Quinson.

Quinson,Alpes-de-Haute-Provence

Nouvelle édition de la Fête de la science

Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon y participe



Les 7 et 8 octobre, le musée fête la science en vous proposant un programme d’animations et de visites.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Route de Montmeyan

Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Another Fête de la science

The Musée de Préhistoire des gorges du Verdon takes part



On October 7 and 8, the museum celebrates science with a program of events and tours

Otra Fiesta de la Ciencia

El Museo de Prehistoria de las Gargantas del Verdon participa en ella



Los días 7 y 8 de octubre, el museo celebrará la ciencia con un programa de actos y visitas

Neue Ausgabe der Fête de la science (Fest der Wissenschaft)

Das Museum für Vorgeschichte der Verdonschlucht nimmt daran teil



Am 7. und 8. Oktober feiert das Museum die Wissenschaft mit einem Programm von Animationen und Besichtigungen

