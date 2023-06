La Journée de la Préhistoire Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson, 23 juillet 2023, Quinson.

Quinson,Alpes-de-Haute-Provence

Cette année pour son plus grand temps fort estival, le musée met à l’honneur le Néolithique, en écho à son exposition Néolithique. Une journée festive avec de nombreux ateliers et démonstrations au sein du Préhistosite..

2023-07-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-23 18:00:00. .

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Route de Montmeyan

Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, for its biggest summer event yet, the museum is honoring the Neolithic period, echoing its Neolithic exhibition. A festive day of workshops and demonstrations at the Prehistosite.

Este año, para su mayor acontecimiento del verano, el museo rinde homenaje al Neolítico, haciéndose eco de su exposición Neolítico. Una jornada festiva de talleres y demostraciones en el Prehistórico.

Dieses Jahr stellt das Museum bei seinem größten Sommerhighlight die Jungsteinzeit in den Mittelpunkt, als Echo auf seine Ausstellung Neolithikum. Ein festlicher Tag mit zahlreichen Workshops und Vorführungen innerhalb des Préhistosite.

Mise à jour le 2023-06-22 par Département des Alpes-de-Haute-Provence