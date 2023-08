Les journées du patrimoine au Musée de Préhistoire Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Quinson, 16 septembre 2023, Quinson.

Les journées du patrimoine au Musée de Préhistoire 16 et 17 septembre Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Entrée libre au Musée et au Préhistosite, sur inscription pour la randonnée Grotte

Le musée vous accueille dans le cadre de ces Journées Européennes du Patrimoine pour une programmation riche qui permettra à chacun de (re)découvrir et d’accéder aux richesses patrimoniales mises en valeur par le musée.

Cette année, le Musée vous ouvre gratuitement ses portes et propose à son jeune public un jeu de piste passionnant qui vous invite à explorer le musée avec originalité !

Au sein du Préhistosite, les médiateurs du musées vous proposent un atelier tir à l’arc pour petits et grands afin de découvrir les techniques de chasse de nos ancêtres.

Une visite de la grotte de la Baume Bonne est également proposée le samedi et dimanche matin, sur réservation. Randonnée découverte vers cette grotte d’occupation classées Monument Historique.

Réservation 04 92 74 09 59 – RDV 8h45 et départ à 9h – Durée 4h, 2h30 de marche aller et retour, prévoir bouteille d’eau et chaussure adaptée à la marche.

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon Route de Montmeyan 04500 Quinson Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur Au cœur du Parc naturel régional du Verdon, à Quinson, le musée de Préhistoire des gorges du Verdon retrace l'exceptionnelle aventure de l'Homme en Provence depuis 1 million d'années. le parcours muséographique présente le résultat de fouilles archéologiques menées dans le Verdon depuis plus de 50 ans: un voyage dans le temps accessible à tous grâce à un circuit alternant scènes de la vie quotidienne de la Préhistoire, animations interactives et objets archéologiques originaux. Tout droit sorti des temps glaciaires, un troupeau d'animaux grandeur nature convie les visiteurs à la découverte du musée.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon – CJoly