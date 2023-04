Du bruit à la musique Musée de préhistoire des gorges du verdon Quinson Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Quinson Du bruit à la musique Musée de préhistoire des gorges du verdon, 13 mai 2023, Quinson. Du bruit à la musique Samedi 13 mai, 16h30 Musée de préhistoire des gorges du verdon Préhistosite Ouverture officielle de la Nuit des Musées, puis concert des élèves de l’école communale de Quinson en conclusion du projet « Du bruit à la musique », à la découverte des instruments de musique de la Préhistoire. Musée de préhistoire des gorges du verdon Route de Montmeyan, 04500 Quinson Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 74 09 59 http://www.museeprehistoire.com Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon, le musée de préhistoire présente le résultat de 50 années de fouilles dans le Verdon. Assistez à l’évolution des modes de vie en parcourant l’exposition permanente rythmée par des reconstitutions de scènes en 3D de vie préhistorique, des animation multimédias et interactives et l’insolite troupeau d’animaux préhistoriques grandeur nature. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

