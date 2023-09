Beautés sans visage : les Vénus de la Préhistoire Musée de Préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly, 16 septembre 2023, Solutré-Pouilly.

Beautés sans visage : les Vénus de la Préhistoire 16 et 17 septembre Musée de Préhistoire de Solutré Gratuit et sur inscription à l’accueil dans la limite des places disponibles

Découvrez les Vénus de la Préhistoire, et à travers ces figurines de pierre, d’os et d’ivoire, ressentez l’écho des traditions artistiques qui ont traversé l’Eurasie préhistorique.

Musée de Préhistoire de Solutré Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 35 85 24 http://www.rochedesolutre.com https://www.hominides.com/html/lieux/musee-prehistoire-solutre.php;https://www.facebook.com/rochedesolutre/ Venez rencontrer les espèces disparues, faîtes connaissance avec les premiers habitants du Mâconnais, Néandertaliens ou Homo sapiens, qui se sont installés sous les roches de Solutré et Vergisson. Découvrez leurs outils, leur environnement, et la légende des chevaux précipités du haut de la Roche. Lieu de référence de la culture Solutréenne (-21 000 à -18 000), les élégantes pointes appelées feuilles de laurier témoignent de l’habilité des tailleurs de silex au plus froid de la dernière glaciation. Le site de fouille est désormais un Jardin archéologique et botanique qui vous invite à découvrir un milieu remarquable tout en retraçant 150 ans de recherches qui ont écrit l’Histoire de la préhistoire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Département de Saône-et-Loire