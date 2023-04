Les mystères du feu Musée de Préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Solutré-Pouilly

Les mystères du feu Musée de Préhistoire de Solutré, 13 mai 2023, Solutré-Pouilly. Les mystères du feu Samedi 13 mai, 21h00 Musée de Préhistoire de Solutré Entrée libre La maîtrise des techniques de production du feu a permis d’améliorer les conditions de la vie préhistorique. Quelles en sont les secrets ? Quelles traces ont-ils laissé ? Si l’homme a inventé ces techniques, découvrez comment le feu a transformé l’humanité pour toujours… Musée de Préhistoire de Solutré Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 35 85 24 http://www.rochedesolutre.com https://www.facebook.com/rochedesolutre/ Situé au pied même de la Roche de Solutré, le Musée présente les collections d’un des plus riches gisements préhistoriques d’Europe ; un site de chasse fréquenté depuis plus de 50 000 ans par des hommes qui sont venus chasser, dépecer et boucaner des milliers de chevaux et de rennes. Il reste à cet emplacement une accumulation d’ossements à l’origine de la légende des chevaux précipités par les chasseurs depuis le sommet de la Roche. Aménagé sur le célèbre gisement archéologique, le Jardin archéologique et botanique permet de découvrir, sur une superficie d’environ 13 000 m², une grande variété d’espèces végétales caractéristiques du milieu naturel ainsi que les résultats essentiels des recherches archéologiques. Un sentier balisé vous conduit à travers un parcours ponctué de huit stations. Parking de la Roche (gratuit) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Agence ZOO / Arthur Bonifay

Détails Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly Autres Lieu Musée de Préhistoire de Solutré Adresse Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly Ville Solutré-Pouilly Departement Saône-et-Loire Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Musée de Préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly

Musée de Préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/solutre-pouilly/

Les mystères du feu Musée de Préhistoire de Solutré 2023-05-13 was last modified: by Les mystères du feu Musée de Préhistoire de Solutré Musée de Préhistoire de Solutré 13 mai 2023 Musée de Préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire