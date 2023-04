Démonstrations participatives Musée de préhistoire de Carnac Carnac Catégories d’Évènement: Carnac

Morbihan

Démonstrations participatives Musée de préhistoire de Carnac, 13 mai 2023, Carnac. Démonstrations participatives Samedi 13 mai, 19h30, 20h30, 21h30 Musée de préhistoire de Carnac Entrée libre Suivez un médiateur du musée qui vous proposera de découvrir quelques objets phares du musée tout en appuyant son propos d’une démonstration de techniques préhistoriques. Avez-vous bien tout retenu ? Alors à vous d’expérimenter la technique ! Durée totale : 45 min. Musée de préhistoire de Carnac Place Christian Bonnet (ex. : 10, Place de la Chapelle ; 56340 CARNAC Carnac 56340 Morbihan Bretagne 02.97.52.22.04 https://www.museedecarnac.com/ Premier musée au monde pour le mégalithisme, indispensable pour découvrir et comprendre les sites archéologiques de la région. Parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©Cl. Musée de Préhistoire de Carnac

Détails Catégories d’Évènement: Carnac, Morbihan Autres Lieu Musée de préhistoire de Carnac Adresse Place Christian Bonnet (ex. : 10, Place de la Chapelle ; 56340 CARNAC Ville Carnac Departement Morbihan Age max 99 Lieu Ville Musée de préhistoire de Carnac Carnac

Musée de préhistoire de Carnac Carnac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carnac/

Démonstrations participatives Musée de préhistoire de Carnac 2023-05-13 was last modified: by Démonstrations participatives Musée de préhistoire de Carnac Musée de préhistoire de Carnac 13 mai 2023 Carnac Musée de préhistoire de Carnac Carnac

Carnac Morbihan