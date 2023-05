Conférence Marie-Hélène Lafon : lecture et commentaires « pays, paysages » Musée de Port Royal des champs, 10 juin 2023, Magny-les-Hameaux.

Conférence Marie-Hélène Lafon : lecture et commentaires « pays, paysages » Samedi 10 juin, 17h00 Musée de Port Royal des champs Conférence gratuite.

Marie-Hélène Lafon, romancière et professeure de lettres, prix Goncourt de la nouvelle 2016 et prix Renaudot 2020, a toujours tissé des relations particulières avec des écrivains qui, comme elles, puisent dans des paysages, natifs ou adoptés, la source de leur inspiration: ils nous font savourer les goûts, les odeurs et les sonorités qui façonnent les pays, les coutumes et les légendes. Marie-Hélène Lafon convoque Jean Giono, Julien Gracq, Charles-Ferdinand Ramuz, Mario Rigoni Stern… et sans doute d’autres encore; elle fait partager ses coups de cœur avec l’enthousiasme de celle qui sait ce que coûtent les mots qu’on arrache à la page blanche.

Musée de Port Royal des champs Route des Granges 78114 Magny les hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France

2023-06-10T17:00:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

