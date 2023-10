Commandant Coustou, concert de musique caribéenne Musée de Pontarlier Pontarlier, 13 mai 2023, Pontarlier.

Commandant Coustou, concert de musique caribéenne Samedi 13 mai, 21h00 Musée de Pontarlier Entrée libre

Pour finir la soirée en beauté et en musique, le groupe Commandant Coustou vient enchanter nos oreilles au son des musiques cubaines, de calypso et haïtiennes.

Venez prendre le large et danser au rythme des Caraïbes !

Attention : nombre de places limité.

Musée de Pontarlier 2 place d’Arçon, 25300 Pontarlier, Doubs Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 82 16 http://www.ville-pontarlier.fr/vie_culturelle/musee/infos_pratique_musee.php Créé en 1977, le Musée de Pontarlier occupe l’une des plus anciennes demeures de Pontarlier (XVème siècle). Le bâtiment a conservé un bel ensemble de vitraux de style Art Nouveau et des poutres ornées de motifs historiés peints, datées du XVIIème siècle.

Le Musée de Pontarlier présente sur trois niveaux des collections liées à l’histoire de Pontarlier et à celle de l’absinthe, des collections archéologiques (de la Préhistoire au Moyen-Âge), des peintures comtoises et des faïences.

Des expositions temporaires sont organisées régulièrement sur des sujets variés.

