Atelier familles d’art plastique sur la cartographie d’Haïti, en lien avec le travail de Claire Angelini, avec Bechar El Mahfoudi Samedi 13 mai, 18h30 Musée de Pontarlier Gratuit, réservation recommandée

L’artiste plasticien Bechar El Mahfoudi invite à voyager dans le temps à l’aide de cartes anciennes et récentes de l’île d’Haïti, afin de s’approprier les anciennes représentations d’Haïti et de les confronter à son actualité. Au programme : composition, dessin, découpage et collage réuniront petits et grands.

Durée 30mn. Début de chaque intervention à 18h30, 19h, 19h30 et 20h.

Attention : nombre de places limité.

Musée de Pontarlier 2 place d’Arçon, 25300 Pontarlier, Doubs Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 82 16 http://www.ville-pontarlier.fr/vie_culturelle/musee/infos_pratique_musee.php [{« type »: « phone », « value »: « 03.81.38.82.16 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-pontarlier.com »}] Créé en 1977, le Musée de Pontarlier occupe l’une des plus anciennes demeures de Pontarlier (XVème siècle). Le bâtiment a conservé un bel ensemble de vitraux de style Art Nouveau et des poutres ornées de motifs historiés peints, datées du XVIIème siècle.

Le Musée de Pontarlier présente sur trois niveaux des collections liées à l’histoire de Pontarlier et à celle de l’absinthe, des collections archéologiques (de la Préhistoire au Moyen-Âge), des peintures comtoises et des faïences.

Des expositions temporaires sont organisées régulièrement sur des sujets variés.

