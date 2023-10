Cet évènement est passé Présentation du projet « La classe l’œuvre » Musée de Pontarlier Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier Présentation du projet « La classe l’œuvre » Musée de Pontarlier Pontarlier, 13 mai 2023, Pontarlier. Présentation du projet « La classe l’œuvre » Samedi 13 mai, 18h00 Musée de Pontarlier Entrée libre Le temps d’une soirée au musée, les élèves de la classe de CM1 d’Isabelle Schwalb de l’école Joliot Curie de Pontarlier exposent leur fresque sur Toussaint Louverture et deviennent médiateurs auprès des publics, dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! ». Musée de Pontarlier 2 place d’Arçon, 25300 Pontarlier, Doubs Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 82 16 http://www.ville-pontarlier.fr/vie_culturelle/musee/infos_pratique_musee.php Créé en 1977, le Musée de Pontarlier occupe l’une des plus anciennes demeures de Pontarlier (XVème siècle). Le bâtiment a conservé un bel ensemble de vitraux de style Art Nouveau et des poutres ornées de motifs historiés peints, datées du XVIIème siècle. Le Musée de Pontarlier présente sur trois niveaux des collections liées à l’histoire de Pontarlier et à celle de l’absinthe, des collections archéologiques (de la Préhistoire au Moyen-Âge), des peintures comtoises et des faïences.

Des expositions temporaires sont organisées régulièrement sur des sujets variés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

