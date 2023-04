Bal-concert avec le Bal Floc’h Musée de Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Bal-concert avec le Bal Floc’h Musée de Pont-Aven, 13 mai 2023, Pont-Aven. Bal-concert avec le Bal Floc’h Samedi 13 mai, 20h30, 21h45 Musée de Pont-Aven Retrouvons-nous pour célébrer la danse et la musique qui animent les photos de Willy Ronis ! Avec l’équipe du Bal Floc’h, laissez-vous emporter par les rythmes d’un répertoire varié qui fait la part belle à « la bastringue », à des danses chaloupées, des musiques « trad » de tous horizons.

De 20h30 à 21h30 et de 21h45 à 23h.

RV : salle Julia. Musée de Pont-Aven 1 place Julia, 29930 Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 02 98 06 14 43 http://www.museepontaven.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T21:45:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Musée de Pont-Aven

