Visites à la carte ! dans l’exposition temporaire « Willy Ronis, se retrouver » et au sein du parcours permanent Musée de Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven

Visites à la carte ! dans l’exposition temporaire « Willy Ronis, se retrouver » et au sein du parcours permanent Musée de Pont-Aven, 13 mai 2023, Pont-Aven. Visites à la carte ! dans l’exposition temporaire « Willy Ronis, se retrouver » et au sein du parcours permanent Samedi 13 mai, 18h30 Musée de Pont-Aven Voyagez au cœur des collections pour une découverte selon vos envies : composez votre visite à la carte pour engager un dialogue autour de 3 œuvres de votre choix. Une médiatrice s’adapte à votre menu et vos envies du moment !

Parcours permanent :

À 18h30 – 19h30 – 21h30 – 22h30.

RV : niveau 3.

Exposition temporaire « Willy Ronis, se retrouver » :

À 19h – 21h – 22h – 23h.

RV : niveau 2. Musée de Pont-Aven 1 place Julia, 29930 Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 02 98 06 14 43 http://www.museepontaven.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Musée de Pont-Aven

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-Aven Autres Lieu Musée de Pont-Aven Adresse 1 place Julia, 29930 Pont-Aven Ville Pont-Aven Departement Finistère Lieu Ville Musée de Pont-Aven Pont-Aven

Musée de Pont-Aven Pont-Aven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-aven/

Visites à la carte ! dans l’exposition temporaire « Willy Ronis, se retrouver » et au sein du parcours permanent Musée de Pont-Aven 2023-05-13 was last modified: by Visites à la carte ! dans l’exposition temporaire « Willy Ronis, se retrouver » et au sein du parcours permanent Musée de Pont-Aven Musée de Pont-Aven 13 mai 2023 Musée de Pont-Aven Pont-Aven Pont-Aven

Pont-Aven Finistère