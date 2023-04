Inédit : découvrez le centre de ressources ! Musée de Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven

Inédit : découvrez le centre de ressources ! Musée de Pont-Aven, 13 mai 2023, Pont-Aven. Inédit : découvrez le centre de ressources ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée de Pont-Aven Riche de plus de 5000 ouvrages et documents, le centre de ressources ouvre exceptionnellement ses ports afin de présenter le fonds et les ressources en ligne désormais disponibles au public. Venez rencontrer la documentaliste !

18h à 20h.

RV : centre de ressources. Musée de Pont-Aven 1 place Julia, 29930 Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 02 98 06 14 43 http://www.museepontaven.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 ©Musée de Pont-Aven

