Métier d’antan Musée de Plein Air, 22 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Métier d’antan Dimanche 22 octobre, 10h00 Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€ Profitez de cette dernière journée d’ouverture de saison du Musée pour admirer les savoir-faire ancestraux. Épicier, bourrelier, forgeron, tourneur sur bois, ébéniste, paysan, brasseur…. Venez-vous initier aux différents métiers du 17ème au 19ème siècle : tissage, taille de pierres dans une ambiance automnale.

Rendez-vous : à partir de 10h

Apprenez à faire votre torchis avec un villageois du village ou encore à réaliser un pain avec le boulanger comme à l’ancien temps ! Observer le tissage d’avant ! Mais surtout retrouvez nos artisans avec le bourrelier, le forgeron, le tourneur sur bois, l’ébéniste, et notre nouveau brasseur !

Les villageois du village vous proposent aussi :

Visite du Musée avec nos villageois en reconstitution : 11h, 14h, 16h

Initiation torchis : de 15h à 17h

Atelier familial: de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

