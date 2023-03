Fête de la sorcière Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fête de la sorcière Musée de Plein Air, 14 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fête de la sorcière 14 et 15 octobre Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€ C’est le retour de la Fête de la sorcière au Musée ! Retrouvez-y l’ambiance d’un village du 19ème siècle transfiguré par la sorcellerie. Zoé la sorcière sera présente aux côtés de ses invités plus fantastiques les uns que les autres. Ateliers, spectacles, marchés, la féérie sera une nouvelle fois au rendez-vous !

Rendez-vous : à partir de 10h

À savoir : gratuit pour les enfants de moins de 12 ans déguisés en personnage du 17ème,19ème siècle. Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208 [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-plein-air »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

