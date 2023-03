Fête de la citrouille Musée de Plein Air, 8 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Fête de la citrouille Dimanche 8 octobre, 10h00 Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€

Des citrouilles et des courges de toutes les couleurs et de toutes les formes. Au programme : marché de courges et de légumes de saison, concert de musique, balade en poneys, maquillage, conteurs et ateliers autour du pain. De quoi amuser et régaler toute la famille.

Ouverture du Musée de 10h à 19h

À partir de 11h15 : Concert de musique : Écoutez la musique rock et de Blues pour accompagner votre journée dans le Musée.

Un conte près des chaumières ! de 10h30 à 12h00, de 14h00 à 15h30 et de 16h00 à 18h00.

Atelier réalisation de pain de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Balade à dos de poneys 10h à 12h et de 13h30 à 18h00 avec la compagnie Shet 59.

Nos villageois en reconstitution du 19ème siècle vous proposeront aussi :

Visite en reconstitution : 11h, 16h et 17h

Rdv chaumières : 11h30, 16h30 et 17h30

Atelier familial : de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France

