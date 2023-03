Forge en Fête Musée de Plein Air, 23 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Forge en Fête 23 et 24 septembre Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€

Ça chauffe au Musée de Plein Air !

À partir d’un dessin, les forgerons réalisent des œuvres en se répartissant les tâches devant l’émerveillement du public.

Pendant cette manifestation, vous trouverez exposition d’œuvres, outillages et nombreux support pédagogiques.

Les enfants pourront aussi s’initier à la forge pour les enfants de plus de 9 ans.

De 10h à 12h et de 14h à 18h durée environ 25 minutes par initiation.

Visite en reconstitution (forgeron) : 11h, 14h et 17h

Rdv chaumières : 11h30, 14h30 et 17h30

Contes sur la forge : 16h

Atelier familiale : de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T19:00:00+02:00

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00

