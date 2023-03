Kermesse d’antan Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Kermesse d’antan Musée de Plein Air, 3 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Kermesse d’antan Dimanche 3 septembre, 10h00 Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille15€ Le Musée vous accueille pour une journée autour des jeux de kermesse et des courses d’oies et attrape moutons. Bonne humeur garantie ! Régalez-vous avec une barbe-à-papa, des confiseries ou encore une pomme d’amour. Les enfants pourront faire de belles balades à dos de poneys.

Ouverture du 10h à 19h

Au programme :

De 10h à 12h et 13h à 18h : balade de Poney l’association Shet 59

De 14h à 18h : jeux traditionnels

Essayez-vous aux jeux traditionnels en libre-service et en « non-stop ». Les animateurs de l’association Sac à Dés vous expliqueront les règles de jeux et conseillera le public

De 14h à 18h : déambulation de mouton par l’association Compagnie chien de Berger. De 14h à 18h : course aux oies avec dossard. Choisissez votre bon numéro, afin de savoir si votre oie sera la plus rapide. De 11h à 12h30 et de 14h à 17h : Nos villageois en reconstitution du 19ème siècle vous proposent jeux autour de la kermesse, pêche aux canards, jeu de massacre …

Sans oublier : Rdv chaumières : 11h30, 14h30, 16h30 et 17h30

Visite guidée : 15h

Conte : 11h et 15h30

Atelier familial : de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208 [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-plein-air »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:30:00+02:00

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:30:00+02:00 kermesse d’antan

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée de Plein Air Adresse 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq

Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Kermesse d’antan Musée de Plein Air 2023-09-03 was last modified: by Kermesse d’antan Musée de Plein Air Musée de Plein Air 3 septembre 2023 Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord