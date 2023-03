Fête de la bière et de la patate Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fête de la bière et de la patate Musée de Plein Air, 27 août 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fête de la bière et de la patate Dimanche 27 août, 10h00 Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€ Découvrez le houblon, les plantations de pommes de terre mais aussi le fameux germoir de Warhem. Réalisez les différentes étapes du brassage avec Bière qui roule (micro-brasserie ambulante qui est une petite caravane entièrement aménagée pour y fabriquer de la bière) manipulez les commandes des machines et bien évidemment dégustez une bière locale accompagnée d’un cornet de frites, tout en vous laissant porter par le rythme de musique folk de Pas de traverses. Grâce à ces ateliers participatifs et pédagogiques, vous apprendrez à réaliser les différentes étapes du brassage : broyage des grains, empâtage des céréales, filtration, cuisson du moût, houblonnage… Atelier brassage avec Bière qui roule : de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Concert de Musique avec Pas de travers : de 13h30 à 14h30 et de 15h30 à 16h30.

Nos villageois en reconstitutions vous proposeront : Les jeux de la patate des Paysans : de 11h à 12h30, de 14h à 17h

Course sac à patate, concours épluchures de patates, jeux autour de la pomme de terre…

Rdv chaumières de nos villageois : 14h30, 16h30 et 17h30

Visite guidée d’un villageois : 15h

Conte : 11h et 16h

Rendez-vous jardin : 11h30, 14h, 15h30 et 17h

Atelier familial : de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208 [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-plein-air »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00 bière patate

