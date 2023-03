Les amis du cheval Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Les amis du cheval Musée de Plein Air, 6 août 2023, Villeneuve-d'Ascq. Les amis du cheval Dimanche 6 août, 10h00 Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/ famille 15€ Une journée au triple galop pour toute la famille ! Gabriel Tassart, notre bourrelier prend d’assaut cette journée. Les chevaux envahissent la place du village ! Une calèche sera là pour avec notre villageois d’antan afin de vous faire la visite du musée. Faites profiter vos enfants à dos de poney, Assistez à la démonstration de maréchalerie et de bourrellerie, Essayez-vous à des ateliers de sculptures de chevaux en argiles. Assistez à de fabuleux spectacles équestres de boulonnais ainsi que des spectacles fixes surprises seront aux rendez-vous par Manon Thellier qui vous montrera ses talents équestres dans un costume de la bourgeoisie d’antan !

Au programme : promenade en calèche et à dos de poney, démonstrations de maréchalerie et bourrellerie, ateliers de sculptures et bien évidemment de fabuleux spectacles équestres. Balade en poney de la compagnie shet 59 : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Balade en calèche avec un guide en reconstitution : 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 14h jusque 18h00. Ferrage de chevaux à partir de 11h15 avec le Maréchal Ferrand Jean-Sébastien Houvengel

Spectacle équestre des boulonnais avec la compagnie Trait d’élégance à 11h, 14h30,16h30. Déambulation à partir de 14h avec le cheval » rockeur » de Manon Thellier Atelier modelage en argile d’un cheval avec Philippes Lepetz de 13h30 à 12h 13h30 à 18h00. Nos villageois en reconstitution du 19ème siècle proposeront des jeux du cheval du paysan d’antan : de 11h à 12h30, de 14h à 17h (lancer de fer, jeu balais cheval…)

Rdv chaumières : 14h30, 16h30 et 17h30

Atelier familial : de 15h à 18h

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq

