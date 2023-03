Douceurs sucrées Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Douceurs sucrées Musée de Plein Air, 23 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Douceurs sucrées Dimanche 23 juillet, 10h00 Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif D’entrée.Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€ Si vous êtes plus sucré que salé, ce dimanche vous réserve plein de plaisirs à savourer. L’odeur des sucreries d’antan vont se dissiper dans le Musée. Grâce à notre fameuse betterave à sucre, des artisans vous feront revivre les sucreries du Nord : de la gaufre flamande à nos pommes au four à la cassonade ou même nos faluches, profitez d’aller voir le fournil du Musée qui fera sortir ces tartes aux sucres ! Reconstitution épicerie et guérisseuse : 11h, 14h, 16h et 17h

Rdv chaumières : 11h30, 14h30, 16h30 et 17h30

Animation au fournil tarte au sucre 10h30 11h30 14h,15h,16h,17h,18h

Atelier de 45 minutes,

Façonnage de pate + garnissage, cuisson et quiz sur le terroir sucré du Nord.

Visite guidée : 15h

Atelier familial : de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208 [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-plein-air »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T10:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00

