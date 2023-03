Fermiers d’autrefois Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fermiers d’autrefois Musée de Plein Air, 14 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fermiers d’autrefois 14 – 16 juillet Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€ Vivez le quotidien des habitants en sabots : nourrissage et caresse des animaux dans les enclos, fabrication de beurre, viistes de potager avec nos villageois. Les petits se mettront dans la peau d’un fermier de l’époque.

RDV animaux à 10h30 /11h30/14h30/15h30/16h30/17h30.

Atelier fabrication de beurre 11h et 15h.

Visites de potager anciens.

Déambulation et jeux avec les moutons des Chiens de berger de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Tout public

Activité enfants à partir de 6 ans. Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208 [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-musee-de-plein-air »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T19:00:00+02:00

2023-07-16T10:00:00+02:00 – 2023-07-16T19:00:00+02:00 fermiers autrefois

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée de Plein Air Adresse 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq

Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Fermiers d’autrefois Musée de Plein Air 2023-07-14 was last modified: by Fermiers d’autrefois Musée de Plein Air Musée de Plein Air 14 juillet 2023 Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord