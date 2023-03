Un pour tous et tous Musée Musée de Plein Air, 2 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Un pour tous et tous Musée Dimanche 2 juillet, 10h00 Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€

Saviez-vous que d’Artagnan a été gouverneur de Lille en 1672 ? Découvrez un spectacle de cascade, de voltige et de dressage de chevaux avec des mousquetaires en tenue de capes, et d’épées qui s’entremêlent pour faire revivre un combat d’autrefois. Vous pourrez vous initier aux armes et admirez la déambulation des mousquetaires dans les allées du Musée.

Ouverture de 10h – 19h

Visite en reconstitution des guides du musée 14h, 16h et 17h

Rdv chaumières : 14h30, 16h30 et 17h30

Atelier jeux taverne renaissance : de 11h30 à 12h30 et de 14h à 16h

Conte (en costume) : 11h et 15h

Visite Guidée : 15h

Atelier familiale : de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

Assistez aux déambulation des mousquetaires dans le musée Toute la journée. La troupe des Gentilshommes de la Brette sera présent la journée pour une déambulation de mousquetaire avec de petits spectacles intégrant combat et démonstration

Vous retrouverez une initiation aux armes encadrée par l’un de nos maitres d’arme certifié FFE

De 11h30 et 16h 30 : déambulation des mousquetaires de la compagnie Cow prod.

Spectacle équestre de mousquetaires 15h30 et 17h30

« Le complot de Richelieu ! » Nos courageux mousquetaires sur leurs majestueux chevaux vout avoir du fil à retordre pour déjouer le complot de milady , du cardinal et de sa garde de mercenaires… Combats , cascades, voltige sur une mise en scène originale et romancée.

Nos artisans

Retrouvez notre tourneur sur bois Denys Losfeld dans la chaumière de Bambecque.

