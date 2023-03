Salon du livre et de la BD Musée de Plein Air, 24 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Salon du livre et de la BD 24 et 25 juin Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€

La lecture est un joli défaut que l’on soit petit ou plus grand. C’est le moment de vous poser. Prenez le temps de lire près de votre maisonnette préférée

Au milieu des chaumières ou dans le beau parc de notre Musée, les enfants pourront prendre place pour une séance de lecture. Des auteurs de livres et de bandes dessinées seront présents tout au long de la journée. Les enfants de 3 à 10 ans auront droit à un spectacle d’improvisation sur le thème du livre.

Salon à partir de 10h Samedi et Dimanche toute la journée présences des auteurs et illustrateurs

Samedi 24 juin : 10h – 19h

Rdv chaumières : 11h30, 14h30, 16h30 et 17h30

Conte (en costume) : 11h, 14h et 16h

Séance de lecture : 13h30, 15h et 17h

Atelier familial : de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

Dimanche 25 juin : 10h – 19h

Rdv chaumières : 11h30, 14h30, 16h30 et 17h30

Conte (en costume) : 11h, 14h et 15h

Séance de lecture : 13h30, 17h

Visite Guidée : 15h

Atelier familial : de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

Spectacle pour enfant de la ligue d’improvisation impropulsion à 16h

Atelier Croquis avec la dessinatrice Claire Poitout à 11h , 14h et 15h

2 personnes maximum par atelier.

