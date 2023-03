Musée banquet Musée de Plein Air, 18 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Musée banquet Dimanche 18 juin, 10h00 Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€

Il va y avoir de l’ambiance au Musée ! Revivez un banquet rural comme au bon vieux temps en savourant un buffet avec de la viande à la broche ! De nombreux plats seront proposés par nos restaurateurs. Ce festin sera accompagné par des musiciens de Bal Folk, qui vous feront danser sur de la musique rythmée par des sonorités vagabondes. Des rythmes festifs pour s’oublier,. Pendant cette journée, un peu de mélancolie parfois, des sourires souvent et de l’énergie toujours !

Dimanche 18 juin : 10h – 19h

Groupe de musique folk : de13h à 14h pendant et autour du Banquet et

bal folk au centre du village de 15h à 17h

Reconstitution de nos Guides 14h, 16h et 17h

Rdv chaumières : 14h30, 16h30 et 17h30

Conte : 11h et 13h

Visite Guidée : 15h

Atelier familiale : de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00

banquet buffet