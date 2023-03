Rendez-vous au jardin Musée de Plein Air, 3 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Rendez-vous au jardin 3 et 4 juin Musée de Plein Air Animations compris dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€

Le village possède de nombreux secrets à vous faire partager ! Apprenez en famille à aménager votre propre jardin avec un petit budget grâce à de vieilles traditions. Utilisation des haies, mise en place de clôture, maitrise d’un potager. Découvrez les secrets de la pharmacopée. Et repartez avec vos plants pour votre potager. A partir de 5 ans

Samedi 3 juin: 10h – 19h

Reconstitution paysan : 11h, 14h et 17h

Rdv chaumières : 11h30, 14h30 et 17h30

Contes : 16h

Atelier familial nature (Animateur nature): de 15h à 18h (de 3 à 13 ans)

Visite animaux : 11h30 et 18h

Dimanche 4 juin : 10h – 19h

Reconstitution paysan : 11h, 14h et 17h

Rdv chaumières : 11h30, 14h30 et 17h30

Visite guidée : 15h

Contes : 16h

Atelier familial nature (Animateur nature ): de 15h à 18h (de 3 à 13 ans)

Visite animaux : 11h30 et 18h

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

