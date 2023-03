Village d’autrefois Musée de Plein Air, 18 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Village d’autrefois 18 – 21 mai Musée de Plein Air Animations comprises dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€

Tel un décor de ciénma, plongez dans l’univers d’autrefois. Du jeudi au dimanche, découvrez le Musée du XIXème siècle sous un uatre jour. Durant ce long weekend, participez aux ateliers d’utilisation du torchis et partez en immersion en compagnie de nos animateurs déguisés en villageois

Soyez acteur de la vie d’antan dans le village du Musée de Plein Air

Jeudi et dimanche découvrez le Musée du 19ème siècle avec les improvisateurs en reconstitution de la Ligue d’improvisation impropulsion. Participez aux ateliers d’utilisation du torchis et ou encore à la réalisation du pain au levin,partez en immersion en compagnie de nos animateurs déguisés en villageois.

Jeudi 18 Mai : 10h à 19h

Reconstitution paysan : 11h, 14h et 16h

Rendez-vous chaumières : 11h30, 14h30 et 16h30

Atelier familial : de 15h à 17h

Visite animaux : 11h30 et 17h

Visite guidée en reconstitution de la ligue d’impropulsion : 11h, 14h, 16h,17h

Les improvisateurs vous mèneront entre chaque chaumière.

Vendredi 19 mai : 10h – 18h

Visite guidée reconstitution : 11h, 14h, 16h

3 animateurs en reconstitution dans 3 chaumières, 2 ou 3 guides vous mèneront entre chaque chaumière.

Retrouvez aussi les différentes animations proposées par nos animateurs et villageois :

Initiation torchis : de 15h à 17h

Conte : 15h

Atelier familial : de 15h à 17h

Visite animaux : 11h30 et 17h

Boulanger 11h, 13h ,14h,15h,16h, et 17h au fournil d’antan : atelier participatif et démonstratif réalisation de pain de campagne au Levin de différentes formes (1h d’atelier)

Samedi 20 mai : 10h -18h

Visite guidée reconstitution : 11h, 14h, 16h,17h

3 animateurs en reconstitution dans 3 chaumières, 2 ou 3 guides vous mèneront entre chaque chaumière.

Initiation torchis : de 15h à 17h

Conte : 15h

Atelier familial : de 15h à 17h

Visite animaux : 11h30 et 17h

Dimanche 21 mai : 10h – 19h

Visite guidée en reconstitution de la ligue d’impropulsion : 11h, 14h, 16h,17h

Les improvisateurs vous mèneront entre chaque chaumière.

Reconstitution paysan : 11h, 14h et 16h

Rendez-vous chaumières : 11h30, 14h30 et 16h30

Visite guidée : 15h

Atelier familial: de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

