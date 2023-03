Fête du jeu Musée de Plein Air, 13 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Fête du jeu 13 et 14 mai Musée de Plein Air Animations compris dans le tarif d’entrée. Sur place ou en ligne. Plein 5€/ réduit 3€/famille 15€.

Autrefois, les habitants du Nord se retrouvaient pour partager du bon temps autour de jeux en bois. Des anciens jeux traditionnels de notre région aux jeux de sociétés actuels, découvrez l’incroyable évolution des jeux de société. Alors à vous de jouer et même d’en fabriquer.

Samedi 13 Mai : 10h – 18h

Démonstration de réalisation de jeux en bois (en continu)

Jeux Géant à disposition

Jeux de société ancien à des jeux modernes de toutes sortes avec animateurs

Reconstitution paysan : 11h, 14h et 16h

Animation autour des jeux flamands, course en sac … Autour de l’estaminet

Rendez-vous chaumières : 11h30, 14h30 et 16h30

Atelier familial: de 15h à 17h

Visite animaux : 11h30 et 17h

Dimanche 14 mai : 10h – 19h

Démonstration de réalisation de jeux en bois

Jeux Géant à disposition

Jeux de société de toute sorte en présence d’un animateur

Reconstitution épicier : 11h, 14h, 16h et 17h

Animation autour des jeux flamands, course en sac … Autour de l’estaminet

Rendez-vous chaumières : 11h30, 14h30 et 16h30

Visite guidée : 15h

Atelier familial: de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

Toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au Musée.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T19:00:00+02:00

