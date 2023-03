La fête des tchiots Musée de Plein Air, 7 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

La fête des tchiots 7 et 8 mai Musée de Plein Air Sur place ou en ligne. Spectacles / animations compris dans le tarif d’entrée. 5/ réduit 3/famille 15

C’est la fête des enfants, ou des tchiots, au Musée de Plein Air. Une fête à l’ancienne rien que pour vos petits chérubins avec un programme d’animations divers et varié :

Au programme : un carrousel de 1900 des spectacles de marionnettes, des promenades contées avec l’âne qui adore les belles histoires et plusieurs ateliers.

Dimanche 7 mai : 10h – 19h

De 11h 14h : Promenade contée avec l’âne : Hi-Han ! Antoine n’arrive jamais à monter sur l’âne Cadichon. L’âne ne veut pas obéir et franchir la barre d’obstacle.Venez guider le matin l’âne Cadichon. L’âne, un accélérateur de bonheur !

A 15h 30 et 17h : découvrez le spectacle participatif Hobby horse ! Cheval bâton en main, sous les hourras de la foule en délire, vous serez écuyer et maître d’équitation. Obstacles et dressage n’auront plus de secrets pour vous. Pour petits et grands cavaliers d’âne à 2 pattes, de tous âges.

Reconstitution épicier : 11h, 14h et 16h

Animation autour des jeux flamands, saute-mouton, …

Rendez-vous chaumières : 11h30, 14h30 et 16h30

Animation nature : de 11h à 12h, de 14h à 18h

Visite guidée : 15h

Atelier familial : de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

Lundi 8 mai : 10h – 19h

Rendez-vous au fournil : de 10h à 12h ,13h à 18h pour un atelier participatif et démonstratif. Réalisation de brioche en forme de lapin en sucre ou au raisin. Atelier de 30 minutes. (Environ 12 enfants par atelier )

Spectacles de marionnettes Mariska à 11h, 14h, 16h, 17h

Balade en poney de Shet 59 de 10h à 12h et de 13h à 18h30

Reconstitution épicier : 11h, 14h et 16h

Animation autour des jeux flamands, saute-mouton, ….

Rendez-vous chaumières : 11h30, 14h30 et 16h30

Animation nature : de 11h à 12h, de 14h à 18h

Visite guidée : 15h

Atelier familial: de 15h à 18h

Visite animaux : 11h30 et 18h

Toutes ces animations sont comprises dans le tarif d’entrée au Musée.

