Tonds ton mouton Musée de Plein Air, 1 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Tonds ton mouton Lundi 1 mai, 10h00 Musée de Plein Air Spectacles / animations compris dans le tarif d’entrée. Tarif plein 5€/ réduit 3€/famille 15€/ gratuit pour les moins de 4 ans et les abonnés. Assistez à une démonstration de tonte printanière des moutons. Jouez avec le chien de berger de la bergerie de Valérie. Échangez avec Emilie Poteau autour du tissage de la laine. Amusez-vous à découvrir les métiers du tissage à 4 cadres avec la Compagnie Sac A Dés, en réalisant une écharpe.

Rendez-vous : à partir de 10 h Tonte de mouton à la bergerie à partir de 11h jusque 18h30

Démonstration de mouton de berger avec la compagnie des chiens de berger de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Tissage avec des anciens tisseurs à cadres de 14h à 18h avec la compagnie Sac à Dés.

Démonstration de tissage à l’ancienne de 10h à 12h et de 14h à 18h

Reconstitution Berger- Bergère : 11h, 14h et 16h

Rdv chaumières : 11h30, 14h30 et 16h30

Visite animaux : 11h30 et 18h Atelier nettoyage laine : 14h-17h

Visite guidée : 15h

Atelier familial: de 15h à 18h Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208 [{« type »: « email », « value »: « museepleinair@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T10:00:00+02:00 – 2023-05-01T19:00:00+02:00

