Fête d’ouverture du Musée Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Fête d’ouverture du Musée Musée de Plein Air, 15 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Fête d’ouverture du Musée 15 et 16 avril Musée de Plein Air Gratuit le samedi/ payant le dimanche : Plein 5€/ réduit 3€/ tribu 15€/ gratuit pour les moins de 4 ans Ce weekend, c’est l’ouverture officielle du Musée ! Venez rencontrer nos artisans : tourneur sur bois, menuisier, forgerons, bourrelier, céramiste, ils seront tous présents ! Discutez avec l’épicier du 19ème siècle sur l’histoire de la chaumière de Killem Lynde,

Observez l’utilisation d’ancienne machine à tisser.

Passez voir la fermière qui s’occupe des nombreux animaux du Musée,

Participez à des ateliers pour apprendre à réaliser du torchis ou encore rencontrez nos artisans et leurs métiers d’autrefois !

Nos villageois du XIXème siècle vous proposeront des visites guidées de nos chaumières d’antan et des ateliers familiaux. Toutes les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au Musée.

Rendez-vous à partir de 10h

Gratuit le samedi et payant le dimanche;

Samedi et dimanche, retrouvez notre meunier qui vous fera découvrir le Moulin de Vaudricourt; Au programme du samedi 15 avril :

Ouverture de 10h à 18h Visite guidée reconstitution : 11h, 14h, 16h Trois animateurs en reconstitution dans trois chaumières. Deux ou trois guides mènent les visiteurs entre chaque chaumière. Initiation torchis : de 15h à 17h Atelier familial : de 15h à 17h

Visite animaux : 11h30 et 17h Démonstration Boulanger d’antan : de 14h à 18h Au programme du dimanche 16 avril :

Ouverture de 10h à 19h Visite guidée reconstitution : 11h, 14h, 16h. Trois animateurs en reconstitution dans trois chaumières. Deux ou trois guides mènent les visiteurs entre chaque chaumière. Visite animaux : 11h30 et 18h Démonstration Boulanger d’antan : 14h à 18h

Initiation torchis : de 15h à 17h Atelier familial : de 15h à 18h Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208 [{« type »: « email », « value »: « museedepleinair@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

2023-04-16T10:00:00+02:00 – 2023-04-16T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée de Plein Air Adresse 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq

Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Fête d’ouverture du Musée Musée de Plein Air 2023-04-15 was last modified: by Fête d’ouverture du Musée Musée de Plein Air Musée de Plein Air 15 avril 2023 Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord