Ouverture et journée européenne des métiers d'Art Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Ouverture et journée européenne des métiers d’Art Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, 7 avril 2018, Villeneuve-d'Ascq. Ouverture et journée européenne des métiers d’Art Samedi 7 avril 2018, 10h00 Musée de Plein Air Entrée gratuite Venez fêter la réouverture avec les artisans résidents du Musée et de nombreux invités. Egalement au programme : visites aux animaux, visites guidées et ateliers créatifs pour toute la famille. Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208 [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-04-07T10:00:00+02:00 – 2018-04-07T18:00:00+02:00

2018-04-07T10:00:00+02:00 – 2018-04-07T18:00:00+02:00 art musée Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée de Plein Air Adresse 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.624183;3.181652

