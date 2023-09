Ciné-débat, « Quand l’écologie sort du bois » Musée de plein air des Maisons comtoises Nancray, 15 octobre 2023, Nancray.

Ciné-débat, « Quand l’écologie sort du bois » Dimanche 15 octobre, 15h00 Musée de plein air des Maisons comtoises

A l’heure où les problématiques environnementales nous interpellent et nous laissent souvent désemparés, des femmes et des hommes ont décidé de réhabiliter le bois comme matériau d’avenir. Par leur engagement quotidien, ils redéfinissent ensemble la notion même d’habiter un territoire rural et urbain et promeuvent ainsi d’autres modes de travailler, de s’alimenter et de se déplacer.

Ainsi nous apprécierons comment par la valorisation des savoir-faire locaux, l’utilisation des matériaux de proximité, le refus de l’hégémonie techniciste, le recours à l’intelligence collective et aux pratiques coopératives, ils réussissent à revivifier l’économie locale et esquissent de véritables alternatives qui répondent aux enjeux environnementaux actuels.

Découvrir le teaser.

La projection du documentaire sera suivie d’une discussion avec Julien King-Georges, architecte et co-réalisateur du film.

Tout public / Gratuit (pour la projection uniquement, visite du musée au tarif habituel)

Musée de plein air des Maisons comtoises Rue du Musée Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 55 29 77 http://www.maisons-comtoises.org https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-Plein-Air-des-Maisons-Comtoises/108609622494858 [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « A l’heure ou00f9 les problu00e9matiques environnementales nous interpellent et nous laissant souvent du00e9semparu00e9s, des femmes et des hommesu2026 », « type »: « video », « title »: « Quand l’u00e9cologie sort du bois – Teaser – Marjane Productions », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1142131683-92f9ad21f1a187287b4898c1d53c5dda55fed3fea7cb6bedb66228f0f30fd974-d?f=webp », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/552799348 », « thumbnail_height »: 720, « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « messages »: [« Contact support to disable Vimeos with site restrictions. »], « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/552799348 »}] Le musée des Maisons comtoises est composé de 35 édifices des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, originaires de toute la Franche-Comté : fermes, ateliers, four banal, chapelle… Par leur reconstruction, ces bâtiments ont retrouvé une nouvelle vie et un nouveau sens pour le plaisir des petits et des grands. Ils représentent les principaux types d’architecture rurale franc-comtoise, propre aux différents terroirs. Chacun d’eux témoigne de ce lien unique entre une société et son environnement. Le musée des maisons comtoises est un musée de plein air situé dans un parc de 15 ha. Des jardins à thème : jardin historique, jardin des légumes oubliés, jardins des simples, jardin des plantes textiles et tinctoriales, potager de montagne, jardin des pommes de terre. Toutes les plantes sont cultivées selon les principes de la culture biologique. Un environnement paysager de charme : étang, sous-bois, sentiers, verger, haies en font un lieu de promenade et de détente. Parc de stationnement (Gratuit, autocars et particuliers) Bus Ginko sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

© Musée des Maisons comtoises